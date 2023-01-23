Як обрати термобілизну, що дійсно зігріє: основні критерії

Термобілизна може замінити кілька шарів одягу взимку. Головне, правильно обрати цей одяг, аби він дійсно зігрівав.

Обрати хорошу термобілизну допоможе розуміння її "роботи". Також потрібно знати, які якості мають бути у цього одягу.

Є два види цього виду одягу активний та пасивний. Активна термобілизна відштовхує вологу від тіла, а пасивна – зберігає тепло та не дасть вам змерзнути.

Зазвичай активну термобілизну виготовляють з синтетичних ниток. Обираючи такий вид одягу, потурбуйтеся правильно підібрати розмір – така термобілизна має тісно облягати тіло.

Пасивна термобілизна не повинна тісно облягати тіло. Адже основним принципом теплозбереження є наявність максимальної кількості шарів одягу, між якими є тепле повітря. У разі, коли пасивна термобілизна буде затісною, то ви отримаєте зворотний ефект, бо ви спітнієте та почнете мерзнути.

Термобілизна, яка зігріває, зазвичай виготовляється з натуральних та синтетичних волокон.

Синтетичну термобілизну виготовляють за допомогою комбінацій поліестеру, спандексу та нейлону. Вона більш зносостійка, ніж "натуральна", до того ж і дешевша.

Термобілизну з натуральних матеріалів зазвичай виготовляється з шерсті та має кращу теплоізоляцію.

Якщо ви купуєте термобілизну, зверніть увагу та складові тканини: поліпропілен ефективно відводить вологу, поліестер утримує тепло, поліамід більш приємний до тіла, еластан впливає на зносостійкість, бавовна – гігроскопічна, а у поєднанні з синтетичними нитками швидше сохне.

Також при виборі цього одягу орієнтуйтеся на сезонні умови та види фізичних навантажень.

Якщо ви хочете придбати термобілизну для щоденних прогулянок на холоді, краще зупинитися на тканинах змішаного складу. Для зимових видів спорту оберіть комбіновані моделі – за натуральних та синтетичних волокон, бажано поліпропілену.

Для тих, хто обирає білизну для зимової риболовлі чи полювання, фахівці радять обрати термобілизну на основі натуральної вовни та еластану.

Для військовослужбовців найбільш ефективною буде зносостійка та зігріваючи білизна. Тож варто звертати увагу, аби вона була пошита з трьох шарів тканини. Для дітей термобілизна має бути з гіпоалергенних матеріалів, це зазвичай мериносова вовна, бавовна, віскоза або "бамбук". При цьому зверніть увагу на шви – вони мають бути гладенькими, аби дитина не натерла шкіру.

Важливо також не купувати білизну в інтернеті, а у магазині, щоб була можливість її приміряти та випробувати, чи не сковує вона ваші рухи.

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