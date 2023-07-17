Як обрати якісну гречку: топ-3 поради від досвідчених кухарів

Гречка є надзвичайно популярною стравою, яку ми знаємо ще з дитинства. Гречана каша з молоком є ідеальним сніданком як для дітей, так і для дорослих.

Незважаючи на таку популярність цієї крупи, небагато хто знає, як правильно вибрати гречку.

Як вибрати гречку

При виборі гречки, в першу чергу, слід звернути увагу на упаковку - вона повинна бути цілою та непошкодженою. Краще обирати гречку в прозорій упаковці - саме так ви зможете оцінити зовнішній вигляд крупи і переконатися, що в ній немає домішок.

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Колір гречки також має важливе значення при її виборі. Якщо пропарена гречка має насичено коричневий колір, це означає, що вона була оброблена за допомогою інтенсивного обсмажування і містить мінімум корисних речовин.

Щодо не пропареної гречки, корисніше обирати ядрицю - вона має кремовий колір з жовтуватим або зеленим відтінком. Однак слід враховувати, що вона має досить специфічний смак, який може не сподобатись.

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