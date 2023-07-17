Как выбрать качественную гречку: топ-3 совета от опытных поваров

Гречка является очень популярным блюдом, которое мы знаем еще с детства. Гречневая каша с молоком является идеальным завтраком как для детей, так и для взрослых.

Несмотря на такую популярность этой крупы, немногие знают, как правильно выбрать гречку.

Как выбрать гречку

При выборе гречки, в первую очередь, следует обратить внимание на упаковку – она должна быть целой и неповрежденной. Лучше выбирать гречку в прозрачной упаковке – именно так вы сможете оценить внешний вид крупы и убедиться, что в ней нет примесей.

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Цвет гречихи также имеет немаловажное значение при ее выборе. Если пропаренная гречка имеет насыщенно коричневый цвет, значит она была обработана с помощью интенсивного обжаривания и содержит минимум полезных веществ.

Относительно не пропаренной гречки, полезнее выбирать ядрицу – она имеет кремовый цвет с желтоватым или зеленым оттенком. Однако следует учитывать, что она имеет достаточно специфический вкус, который может не понравиться.

Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши.

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