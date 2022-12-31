Як виглядає Палац Україна та готель в центрі Києва після російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня (фото, відео)

У мережі з'явились фото та відео наслідків ракетного обстрілу столиці України 31 грудня, на яких видно зруйнований готель "Алфавіто", який знаходиться поруч з Національним палацом мистецтв "Україна" у Печерському районі, а також стадіон "Темп" у Святошинському районі та місце влучання ракети у Протасів Яр.

Відповідні матеріали публікують офіційні представники влади. Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, 6 з них медики надали допомогу на місці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає.

Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих.

Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в районі Києва було знищено 7 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків:

у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.Постраждалих немає.

у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель.

у Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.

Є руйнування у Дніпровському районі.

Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення.

Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомлять додатково.

"Цього разу масований ракетний удар росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, росія запустила десятки ракет по території України.

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