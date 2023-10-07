Як виплачують субсидію одному з батьків, якщо подружжя розлучене і проживає окремо: пояснення ПФУ

Як нараховується субсидія одному з батьків, якщо подружжя розлучене і живе окремо

Споживачі часто цікавляться питанням, чи враховуються доходи обох батьків при призначенні житлової субсидії одному з батьків, який проживає з дитиною, у разі розлучення подружжя.

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На офіційній сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) надано відповідь на це питання. Згідно із повідомленням, якщо подружжя розлучилося, і при призначенні житлової субсидії одному з батьків, який проживає з дитиною, доходи іншого батька дитини не враховуються.

Правила щодо призначення житлових субсидій регулюються Положенням про порядок призначення житлових субсидій, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Отже, в ситуації, коли батьки розлучені, доходи одного з них не впливають на призначення житлової субсидії іншому батьку, який проживає разом із дитиною.

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