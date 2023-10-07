Как выплачивают субсидию одному из родителей, если супруги разведены и проживают отдельно: объяснение ПФУ

Потребители часто интересуются вопросом, учитываются ли доходы обоих родителей при назначении жилищной субсидии одному из родителей, проживающему с ребенком, в случае развода супругов.

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На официальной странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дан ответ на этот вопрос. Согласно сообщению, если супруги развелись, и при назначении жилищной субсидии одному из родителей, проживающему с ребенком, доходы другого родителя ребенка не учитываются.

Правила о назначении жилищных субсидий регулируются Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Следовательно, в ситуации, когда родители разведены, доходы одного из них не влияют на назначение жилищной субсидии другому родителю, проживающему вместе с ребенком.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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