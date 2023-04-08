Як вирощувати кабачки, щоб вони займали менше місця на городі: лайфхаки з ящиками, відрами та мішками

Коли кабачки вирощують на городі та дачних ділянках у традиційний спосіб – на сформованих грядках – вони займають чимало місця, розплітаючись по землі. Однак досвідчені городники знайшли способи, як виділити для їх росту менше місця.

Прості лайфхаки не лише дозволять заощадити місце на невеликій ділянці, а й збільшити врожайність кабачків. Головне – правильний догляд та вчасний полив.

Досвідчені городники кажуть, що саджати кабачки можна в ящиках, у мішках та пакетах, у відрі чи бочці. Й переваг цього способу вирощування чимало, мало того, що вони не будуть займати багато місця на ділянці, а ще й швидше дозріють. Якщо погода зіпсується, їх можна буду перенести. А ще простіше буде збирати врожай.

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Для висадки кабачків у такий нестандартний спосіб, варто обирати сорти, що самозапилюються. А ще – кабачки кущового типу. Перед висіванням потрібно прогріти посадковий матеріал, щоб сходи були одночасними, а врожай більшим. Можна помістити насіння на батарею або духову шафу на 24 години. Після просушування потрібно замочити матеріал для висаджування у підігрітій воді до розбухання. Потім їх виймають і викладають на мокру тканину. Вже за 5 діб насіння дасть паростки необхідної величини, після цього воно готове для висадки в ґрунт.

Вироби, у які ви будете садити паростки кабачків мають бути з дерева, пластику або металу. На дні формуються отвори, крізь які відходитиме зайва волога.

Заповнену землею та насінням тару переносити буде непросто, тож засипайте ґрунт, коли вже встановили ящик, відро чи бочку на городі. Підійде місце, де немає наскрізного вітру та достатньо освітлення. На такій ділянці ґрунт швидко прогріється, сходи зійдуть швидко і динамічніше зростатимуть. Південна сторона ділянки найкраща. А ще – там мають бути дерева, аби захищати кабачки від прямого сонячного проміння.

Ґрунт для кабачків

Для висадки цієї культури підходить субстрат із низьким рівнем кислотності. бов'язково потрібно подбати про дренажний шар, у цій якості можуть виступати залишки рослинності. Якщо у городі залишилася рослинність, наприклад, частини дерев, плодових і ягідних чагарників, їх подрібнюють і укладають на дно.

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Потім формують шари з бадилля овочів, сухого листя, поверх яких розташовують грунт торф'яного типу, перегній, кротовину. Продумайте опори для кущових кабачків, але якщо рослини низькорослого типу, потрібно в міру розвитку додавати ґрунту.

Поверх грунту можна ввести тирсу, яка попередньо пролита гарячою водою з підживленням. Якщо ґрунт із високим рівнем кислотності, потрібно подбати про його розкислення. Для цих цілей використовують борошно доломітового типу або подрібнену крейду.

Догляд за кабачками

Доглядати за кабачками, посаджених таким чином, не особливо складно. Правильний полив та прополка за потребою – основні заходи. Підживлення теж можна внести, але вони не обов'язкові, якщо ґрунт достатньо збагачений на етапі посадки.

Полив

Вода використовується тільки тепла, що відстоялася. В ідеалі встановити трубу або конструкцію із пластикових пляшок, через які здійснюють зрошення.

Норма витрати води – від 15 до 20 л на один квадратний метр посадки. У розрахунку один кущ вводять по 2,5 літра води. Полив суцільного типу, який застосовують при стандартному вирощуванні, не годиться для кабачків у місткостях. Грунт у разі або висихає, або пріє.

А щоб кабачки дали більше плодів із яскравим смаком, поряд радять посіяти петрушку з кропом, кінзу із салатом чи часник та цибулю на зелень. Але такий прийом діє, доки кабачки сильно не розрослися. Для насичення ґрунту поживними речовинами, де ростуть кабачки, один бік грядки корисно зайняти горохом чи гірчицею. Іншу частину засіяти морквою, буряком, часником та цибулею, які відлякають шкідників.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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