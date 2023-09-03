Як виростити ананас із залишків: покрокова інструкція

Ананаси можна виростити вдома із залишків. Цей процес не вимагає особливих зусиль, важливо тільки дотримуватися кількох кроків.

Як пише Sante Plus, для вирощування ананаса не треба багато води. Натомість ви отримаєте оригінальну і декоративну рослину.

Читайте також: 10 токсичних рослин, які краще не вирощувати вдома

Що потрібно:

Ананас середнього розміру.

Склянка води.

Зубочистки.

Грунт.

Банка.

Покрокова інструкція:

1. Важливо вибрати правильний ананас. Він має бути із зеленим листям, а не пожовклим. Щоб переконатися, що він не перезрів, обережно потягніть за листя. Якщо вони легко відриваються, це говорить про те, що він дуже зрілий і його не можна пересаджувати. Крім того, переконайтеся, що у плодах немає шкідників та комах, які можуть швидко зіпсувати ваш урожай.

2. Вимийте фрукт і дайте висохнути. Потім відріжте плодоніжку, залишивши трохи плоду (від 2,5 до 5 см). Видаліть кілька листків, щоб оголити стебло. Це допоможе корінню вирости.

3. Переверніть стрижень і дайте йому висохнути протягом тижня. Цей трюк необхідний для того, щоб місця, де ви зробили надрізи, "зажили".

4. Наповніть склянку на ¾ водою. Склянка має бути досить великою, щоб крізь неї міг пройти стрижень, але при цьому вона не має бути повністю занурена у воду.

5. Вставте в стебло кілька зубочисток, щоб воно балансувало на склі. Зубочистки повинні спиратися на край склянки листям назовні.

6. Поставте склянку в сонячне місце і зачекайте, поки з'явиться коріння, що може зайняти кілька тижнів. Обов'язково змінюйте воду кожні 2-3 дні. Ви помітите появу білого коріння.

7. Як тільки коріння почне рости, посадіть стебло в горщик із ґрунтовою сумішшю, змішаною з органічним компостом (не менше 30%). Будьте обережні, коріння має бути досить довгим для посадки. Притисніть ґрунт до основи стебла і не допускайте попадання занадто великої кількості ґрунту на листя.

8. Горщик бажано тримати у дуже вологому та теплому місці; температура не повинна бути нижчою за 18°C. Якщо місце дуже сухе, регулярно обприскуйте рослину.

9. Поливайте ґрунт раз на тиждень та двічі на місяць вносьте натуральні добрива. Мине кілька місяців, перш ніж ананас переросте банку. Вам потрібно буде знайти більший горщик або посадити його у своєму саду.

10. Можуть пройти роки, перш ніж з'являться червоні квіти, потім через шість місяців після цвітіння почнуть розвиватися плоди в серцевині рослини.

Як посадити ананас

Нагадаємо, що відсутність солі може зіпсувати навіть найкращу страву. Але існують мінімум три хороші альтернативи хлориду натрію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!