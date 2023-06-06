Як закрити зелений горошок без стерилізації: поради досвідчених господинь

В Україні у розпалі сезон зеленого горошку. Його досвідчені господині полюблять не лише свіжим, але й законсервованим.

Це дозволяє готувати безліч страв взимку. UAportal підготував рецепт консервації зеленого горошку в домашніх умовах без стерилізації.

Для приготування консервації знадобляться:

зелений горошок – 300 г;

сіль – 0.5 ст.л;

цукор – 0.5 ст.л;

столовий оцет (9%) – 50 мл;

вода (для маринаду) – 0.5 л.

Спочатку горошок треба промити та перебрати, прибравши сухі та зіпсовані горошини. Потім його варто покласти у каструлю та залити водою.

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Сотейник необхідно поставити на середній вогонь та довести до кипіння. Під час цього з'являтиметься пінка, яку потрібно прибирати. Зелений горошок треба варити 5 хвилин, а потім злити воду та розкласти його у банки.

Маринад готується в іншій каструлі. Для нього у воду додається сіль та цукор і доводиться до кипіння. Після цього у суміш варто додати оцет та вимкнути вогонь.

Гарячий маринад розливається у банки з горошком по центру, щоб скло не дало тріщини. Банки треба закатати та поставити на рушник догори дриґом.

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