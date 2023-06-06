Как закрыть зеленый горошек без стерилизации: советы опытных хозяек

В Украине в разгар сезон зеленого горошка. Его опытные хозяйки полюбят не только свежим, но и законсервированным.

Это позволяет готовить множество блюд зимой. UAportal приготовил рецепт консервации зеленого горошка в домашних условиях без стерилизации.

Для приготовления консервации понадобятся:

зеленый горошек – 300 г;

соль – 0.5 ст.л;

сахар – 0.5 ст.л;

столовый уксус (9%) – 50 мл;

вода (для маринада) – 0.5 л.

Сначала промыть и перебрать горошек, убрав сухие и испорченные горошины. Затем его следует положить в кастрюлю и залить водой.

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Сотейник нужно поставить на средний огонь и довести до кипения. Во время этого появляется пенка, которую нужно убирать. Зеленый горошек нужно варить 5 минут, затем слить воду и разложить его в банки.

Маринад готовится в другой кастрюле. Для него в воду добавляется соль и сахар и доводится до кипения. После этого в смесь следует добавить уксус и выключить огонь.

Горячий маринад разливается в банки с горошком по центру, чтобы стекло не дало трещины. Банки нужно закатать и поставить на полотенце вверх дном.

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