Як замаринувати огірки без оцту, цукру та стерилізації: найпростіший рецепт на зиму

Мариновані огірки – це улюблена закуска, яку можна додавати до різних страв, таких як салати, супи, сендвічі, а також використовувати для приготування соусів та начинок. Існує безліч рецептів для маринаду, але більшість з них містить оцет та цукор, що може бути не найкориснішим для здоров'я.

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Довгий процес стерилізації також може відлякати від бажання зберігати огірки на зиму. Але за "Бабусиними рецептами" можна приготувати мариновані огірки без використання цукру та оцту, і це буде досить просто та швидко. Спробуємо?

Ось рецепт приготування маринованих огірків на одну літрову банку:

Інгредієнти:

половина листа хрону;

1 парасолька кропу;

огірки (на одну літрову банку);

3 листи смородини;

5 листів вишні;

гілку меліси;

4 зубчики часнику;

6 гілочок петрушки;

1 чайну ложку лимонної кислоти;

2 столові ложки солі.

Миємо огірки та розкладаємо їх у глибоку посудину, заливаємо водою і залишаємо на кілька годин. Приготовані огірки вкладаємо у банку, а також додаємо туди хрін, кріп, листя смородини та вишні, мелісу, часник та петрушку.

У каструлю з водою додаємо сіль і доводимо до кипіння. Заливаємо огірки гарячою водою і залишаємо під кришкою на 15 хвилин.

Після цього розсіл виливаємо назад у каструлю і знову доводимо до кипіння. Потім знову заливаємо огірки розсолом і додаємо лимонну кислоту. Закриваємо банку, ненадовго потрусимо її, щоб розчинити кислоту, і перевертаємо кришкою вниз, доки огірки не остигнуть.

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