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Як засолити сало в банках, щоб простояло до зими: простий рецепт

Ігор Романько

Як засолити сало на зиму

Сало – це істинно українська страва, яка завжди знаходить своє місце на столі під час обіду або вечері.

На сайті Meta поділились рецептом засоленого сала в банці, який дозволить зберегти цей продукт протягом всієї зими і зробить його смачним додатком до будь-якого обіду.

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Інгредієнти:

  • 1 кілограм сала;
  • 6 столових ложок солі;
  • Ваші улюблені спеції за смаком

Процес приготування:

  1. Почніть з того, що ретельно вимийте банку, в якій ви збираєтеся зберігати сало, і дайте їй підсохнути.
  2. Наріжте сало на невеличкі шматочки і обваляйте їх у солі та вибраних спеціях, щоб кожен шматочок був обсмажений з усіх боків.
  3. Покладіть невелику кількість солі на дно банки, а потім рівномірно розкладіть сало в банці.
  4. Закрийте банку кришкою і поставте її в холодильник на 5-7 днів. Таким чином приготоване сало може зберігатися не лише один місяць, а й значно довше.

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