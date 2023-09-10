Як засолити сало в банках, щоб простояло до зими: простий рецепт

Сало – це істинно українська страва, яка завжди знаходить своє місце на столі під час обіду або вечері.

На сайті Meta поділились рецептом засоленого сала в банці, який дозволить зберегти цей продукт протягом всієї зими і зробить його смачним додатком до будь-якого обіду.

Читайте також: Як обрати якісне та смачне сало: поради для гурманів

Інгредієнти:

1 кілограм сала;

6 столових ложок солі;

Ваші улюблені спеції за смаком

Процес приготування:

Почніть з того, що ретельно вимийте банку, в якій ви збираєтеся зберігати сало, і дайте їй підсохнути. Наріжте сало на невеличкі шматочки і обваляйте їх у солі та вибраних спеціях, щоб кожен шматочок був обсмажений з усіх боків. Покладіть невелику кількість солі на дно банки, а потім рівномірно розкладіть сало в банці. Закрийте банку кришкою і поставте її в холодильник на 5-7 днів. Таким чином приготоване сало може зберігатися не лише один місяць, а й значно довше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!