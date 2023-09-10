Як засолити сало в банках, щоб простояло до зими: простий рецепт
Як засолити сало на зиму
Сало – це істинно українська страва, яка завжди знаходить своє місце на столі під час обіду або вечері.
На сайті Meta поділились рецептом засоленого сала в банці, який дозволить зберегти цей продукт протягом всієї зими і зробить його смачним додатком до будь-якого обіду.
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Інгредієнти:
- 1 кілограм сала;
- 6 столових ложок солі;
- Ваші улюблені спеції за смаком
Процес приготування:
- Почніть з того, що ретельно вимийте банку, в якій ви збираєтеся зберігати сало, і дайте їй підсохнути.
- Наріжте сало на невеличкі шматочки і обваляйте їх у солі та вибраних спеціях, щоб кожен шматочок був обсмажений з усіх боків.
- Покладіть невелику кількість солі на дно банки, а потім рівномірно розкладіть сало в банці.
- Закрийте банку кришкою і поставте її в холодильник на 5-7 днів. Таким чином приготоване сало може зберігатися не лише один місяць, а й значно довше.
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