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Как засолить сало в банках, чтобы простояло до зимы: простой рецепт

Игорь Романько

Как засолить сало на зиму

Сало – это истинно украинское блюдо, которое всегда находит свое место на столе во время обеда или ужина.

На сайте Meta поделились рецептом засоленного сала в банке, который позволит сберечь этот продукт в течение всей зимы и сделает его вкусным дополнением к любому обеду.

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Ингредиенты:

  • 1 килограмм сала;
  • 6 столовых ложек соли;
  • Ваши любимые специи по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Начните с того, что тщательно вымойте банку, в которой вы собираетесь хранить сало и дайте ей подсохнуть.
  2. Нарежьте сало на небольшие кусочки и обваляйте их в соли и выбранных специях, чтобы каждый кусочек был обжарен со всех сторон.
  3. Положите небольшое количество соли на дно банки, а затем равномерно разложите сало в банке.
  4. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 5-7 дней. Таким образом, приготовленное сало может храниться не только один месяц, но и значительно дольше.

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