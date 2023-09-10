Как засолить сало в банках, чтобы простояло до зимы: простой рецепт

Сало – это истинно украинское блюдо, которое всегда находит свое место на столе во время обеда или ужина.

На сайте Meta поделились рецептом засоленного сала в банке, который позволит сберечь этот продукт в течение всей зимы и сделает его вкусным дополнением к любому обеду.

Читайте также: Как выбрать качественное и вкусное сало: советы для гурманов

Ингредиенты:

1 килограмм сала;

6 столовых ложек соли;

Ваши любимые специи по вкусу

Процесс приготовления:

Начните с того, что тщательно вымойте банку, в которой вы собираетесь хранить сало и дайте ей подсохнуть. Нарежьте сало на небольшие кусочки и обваляйте их в соли и выбранных специях, чтобы каждый кусочек был обжарен со всех сторон. Положите небольшое количество соли на дно банки, а затем равномерно разложите сало в банке. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 5-7 дней. Таким образом, приготовленное сало может храниться не только один месяц, но и значительно дольше.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!