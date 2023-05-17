Як змусити орхідею знову зацвісти: лайфхак з часником

Орхідеї є прекрасними рослинами, які можуть прикрасити ваш дім. Однак ці рослини достатньо примхливі.

Для того, аби рослина квітнула, необхідно створити для неї прийнятні умови. Зокрема, горщики з орхідеями треба розмістити в гарно освітленому місці з непрямим сонячним світлом. А ще – забезпечити їй захист від протягів.

Поливати орхідею треба регулярно, але не залишайте грунт постійно мокрим. Для поливу використовуйте пом'якшену або фільтровану воду. Дайте грунту підсохнути між поливами, але не дозволяйте йому повністю висохнути.

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Для вирощування цієї рослини треба використовувати спеціальний грунт, який буде забезпечений хорошим дренажем і повітропроникністю. Горщик повинен мати отвори для стоку зайвої води.

Орхідеї зазвичай ростуть найкраще при температурі від 18°C до 24°C вдень і близько 15°C вночі. Уникайте різких коливань температури та контакту з холодними поверхнями, наприклад, скла.

Досвідчені садоводи кажуть, що у разі, якщо ваша орхідея довго не квітне, можна стимулювати цей процес. Наприклад, за допомогою часникового порошку. Він містить багато корисних та поживних речовин, багатий на необхідні для квітів вітаміни та мінерали. А ще його окисні та антибактеріальні властивості роблять його чудовим засобом відлякування комах та знищення патогенних мікроорганізмів.

Як приготувати добриво для орхідей з часнику:

У 200 мл теплої води розмішайте чайну ложку часникового порошку, настоюйте 20 хв, процідіть та додайте ще літр води. Цим розчином треба поливати орхідеї двічі на тиждень.

Від шкідників часниковий порошок можна притрусити на грунт, в якому квітне орхідея. А ще – часниковим розчином можна протерти листки орхідеї. Тоді жоден шкідник не наважиться атакувати вашу кімнатну улюбленицю.

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