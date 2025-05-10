Яка категорія українців має право на отримання пенсії по втраті годувальника та як її отримати

Українське законодавство передбачає можливість призначення пенсії у разі зникнення людини безвісти за особливих обставин. Це стосується тих випадків, коли зниклий був годувальником у сім’ї, і його відсутність позбавила певних родичів джерела існування.

Таке право на виплати мають лише непрацездатні члени родини, які перебували на утриманні зниклої особи. До них можуть належати чоловік чи дружина, батьки, діти до повноліття або до 23 років за умови навчання, а також родичі, які доглядають за малолітніми дітьми годувальника. Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пенсія призначається незалежно від страхового стажу зниклої особи, і виплачується доти, доки людина вважається зниклою безвісти. Розмір допомоги визначається на основі наданих документів, але не може бути меншим за встановлені межі: 100% прожиткового мінімуму на одного непрацездатного, 120% — на двох, і 150% — на трьох і більше. У 2025 році цей мінімум для осіб, що втратили працездатність, становить 2361 гривню.

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Оформити таку пенсію родичі можуть після того, як пройде один місяць з моменту внесення зниклого до офіційного реєстру осіб, що зникли безвісти за особливих обставин. Звернення можливе як у відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн через його вебпортал.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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