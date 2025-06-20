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Економіка

Яка категорія українців може отримати від держави додаткові гроші на оплату комунальних послуг

Ціхоцька Марія

Яка категорія українців може отримати від держави додаткові гроші на оплату комунальних послуг
Така допомога не впливає на право отримання субсидії й надається в межах міської програми адресної підтримки

У Дніпрі окремі категорії мешканців можуть отримувати додаткову фінансову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. Така допомога не впливає на право отримання субсидії й надається в межах міської програми адресної підтримки.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики Дніпровської міськради. Право на виплати мають сім’ї, у яких проживають діти з інвалідністю або особи з інвалідністю І групи з порушеннями психіки, зору чи опорно-рухового апарату, а також ті, хто має інвалідність з дитинства І чи ІІ групи.

Розмір допомоги варіюється залежно від пори року: з квітня по жовтень щомісяця виплачують по 500 гривень на кожну особу з інвалідністю, у холодний період — з листопада по березень — сума збільшується до 700 гривень.

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Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до районного управління соціального захисту та надати такі документи:

  • заяву на отримання грошової допомоги;
  • копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження (для дитини);
  • документ, що підтверджує склад сім’ї або перелік зареєстрованих осіб у житлі;
  • довідку МСЕК, висновок лікарсько-консультативної комісії або витяг з рішення експертної команди щодо функціонування особи;
  • платіжки за комунальні послуги.

Важливо пам’ятати: для продовження виплат документи потрібно щорічно оновлювати.

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