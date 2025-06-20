Какая категория украинцев может получить от государства дополнительные деньги на оплату коммунальных услуг

В Днепре некоторые категории жителей могут получать дополнительную финансовую поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая помощь не влияет на право получения субсидии и предоставляется в рамках программы адресной поддержки.

Об этом сообщает Департамент социальной политики Днепровского горсовета. Право на выплаты имеют семьи, в которых проживают дети с инвалидностью или лица с инвалидностью I группы с нарушениями психики, зрения или опорно-двигательного аппарата, а также имеющие инвалидность с детства I или II группы.

Размер помощи варьируется в зависимости от времени года: с апреля по октябрь ежемесячно выплачивают по 500 гривен на каждого человека с инвалидностью, в холодный период - с ноября по март - сумма увеличивается до 700 гривен.

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Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в районное управление социальной защиты и предоставить следующие документы:

заявление на получение денежной помощи;

копию паспорта лица с инвалидностью или свидетельства о рождении (для ребенка);

документ, подтверждающий состав семьи или список зарегистрированных лиц в жилище;

справку МСЭК, заключение врачебно-консультативной комиссии или выписку из решения экспертной команды по функционированию лица;

платежки за коммунальные услуги

Важно помнить: для продления выплат документы нужно ежегодно обновлять.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стартует массовая проверка соцпомощи.

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