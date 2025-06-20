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Какая категория украинцев может получить от государства дополнительные деньги на оплату коммунальных услуг

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев может получить от государства дополнительные деньги на оплату коммунальных услуг
Такая помощь не влияет на право получения субсидии и предоставляется в рамках городской программы адресной поддержки.

В Днепре некоторые категории жителей могут получать дополнительную финансовую поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая помощь не влияет на право получения субсидии и предоставляется в рамках программы адресной поддержки.

Об этом сообщает Департамент социальной политики Днепровского горсовета. Право на выплаты имеют семьи, в которых проживают дети с инвалидностью или лица с инвалидностью I группы с нарушениями психики, зрения или опорно-двигательного аппарата, а также имеющие инвалидность с детства I или II группы.

Размер помощи варьируется в зависимости от времени года: с апреля по октябрь ежемесячно выплачивают по 500 гривен на каждого человека с инвалидностью, в холодный период - с ноября по март - сумма увеличивается до 700 гривен.

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Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в районное управление социальной защиты и предоставить следующие документы:

  • заявление на получение денежной помощи;
  • копию паспорта лица с инвалидностью или свидетельства о рождении (для ребенка);
  • документ, подтверждающий состав семьи или список зарегистрированных лиц в жилище;
  • справку МСЭК, заключение врачебно-консультативной комиссии или выписку из решения экспертной команды по функционированию лица;
  • платежки за коммунальные услуги

Важно помнить: для продления выплат документы нужно ежегодно обновлять.

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