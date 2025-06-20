Яка категорія українців може отримати від держави додаткові гроші на оплату комунальних послуг

У Дніпрі окремі категорії мешканців можуть отримувати додаткову фінансову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. Така допомога не впливає на право отримання субсидії й надається в межах міської програми адресної підтримки.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики Дніпровської міськради. Право на виплати мають сім’ї, у яких проживають діти з інвалідністю або особи з інвалідністю І групи з порушеннями психіки, зору чи опорно-рухового апарату, а також ті, хто має інвалідність з дитинства І чи ІІ групи.

Розмір допомоги варіюється залежно від пори року: з квітня по жовтень щомісяця виплачують по 500 гривень на кожну особу з інвалідністю, у холодний період — з листопада по березень — сума збільшується до 700 гривень.

Читайте також: Якій категорії українці можуть скасувати виплати по інвалідності

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до районного управління соціального захисту та надати такі документи:

заяву на отримання грошової допомоги;

копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження (для дитини);

документ, що підтверджує склад сім’ї або перелік зареєстрованих осіб у житлі;

довідку МСЕК, висновок лікарсько-консультативної комісії або витяг з рішення експертної команди щодо функціонування особи;

платіжки за комунальні послуги.

Важливо пам’ятати: для продовження виплат документи потрібно щорічно оновлювати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!