Яка категорія українців зможе отримати виплату 10 окладів при виході на пенсію

Певна категорія працівників державних та комунальних установ можуть претендувати на спеціальну виплату, яка складає 10 посадових окладів. Перелік осіб, які можуть отримати таку виплату, визначено постановою Кабінету Міністрів № 909 від 4 листопада 1993 року.

Для отримання цієї виплати важливим є не лише місце роботи, але й кількість трудового стажу, який має працівник. Розмір грошової допомоги обчислюється на основі місячної пенсії, яка розраховується відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на дату її призначення, як зазначає Пенсійний фонд України.

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Працівники наступних установ можуть отримати цю виплату:

школи-клініки;

дитячі будинки;

загальноосвітні школи;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні заклади;

військові загальноосвітні навчальні заклади;

бібліотеки (бібліотекарі та завідувачі);

контрольно-аналітичні лабораторії;

музичні та художні школи;

дитячі виховні та виховно-трудові колонії;

вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації тощо.

Вимоги до стажу для отримання виплати

Мінімальний необхідний стаж для отримання такої допомоги:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

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