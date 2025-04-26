Яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підпадатиме під мобілізацію у травні-2025

У зв’язку з триваючою повномасштабною війною, розв’язаною Росією, в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації — наразі до 8 серпня 2025 року. Протягом цього періоду військовозобов’язані чоловіки й надалі можуть бути призвані до лав Збройних сил України.

Однак армія має першочергову потребу в окремих категоріях громадян. Розповідаємо, кого мобілізують у травні 2025 року. Про це пише Новини.Live.

Хто підлягає мобілізації

Згідно з українським законодавством, на військову службу мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років.

Чоловіки 18–25 років можуть долучитись до ЗСУ лише добровільно — уклавши контракт. У лютому 2025 року стартувала програма "Контракт 18–24", яка передбачає річну службу на бойових посадах із виплатою 1 мільйона гривень. Після завершення контракту передбачене право виїзду за кордон.

Мобілізація осіб віком 50–60 років проводиться на загальних умовах, але частіше за все їх направляють до частин забезпечення, штабів тощо.

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Кого мобілізують у першу чергу

У травні 2025 року, як і раніше, першочергово мобілізують чоловіків віком 25–60 років, якщо:

вони не мають відстрочки;

не заброньовані підприємствами, установами чи організаціями;

визнані придатними до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Кого найбільше потребує армія

Збройні сили України найбільше потребують:

військових із бойовим досвідом (зокрема штурмовиків, артилеристів);

вузькопрофільних та дефіцитних фахівців, необхідних для ефективного укомплектування підрозділів.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.

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