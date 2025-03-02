Яка категорія військовозобовʼязаних не підлягатиме мобілізації у березні

Мобілізація в Україні триватиме до 9 травня 2025 року, і військовозобов'язані продовжують отримувати повістки. Однак деякі категорії громадян мають право на звільнення від призову.

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Хто не підлягає мобілізації у березні 2025 року

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік осіб, які можуть отримати відстрочку або бути звільненими від служби. Про це пише Уніан.

Серед них:

громадяни, які мають відстрочку (через сімейні обставини, навчання, догляд за людьми з інвалідністю тощо – відповідно до статті 23 Закону);

працівники, заброньовані державою або підприємствами (стаття 25);

особи, визнані непридатними до служби за станом здоров'я (перелік захворювань визначений наказом Міноборони №402);

громадяни, яким виповнилося 60 років;

ті, хто виключений з військового обліку (наприклад, у разі втрати громадянства).

Після 50 років мобілізація можлива лише за загальними підставами. Однак чоловіків цієї вікової категорії, як правило, направляють на службу в частини забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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