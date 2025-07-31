Яка категорія військовозобовʼязаних не підлягає мобілізації з 1 серпня

Мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. Водночас деякі категорії громадян і надалі мають право на відстрочку або повне звільнення від призову. Детально розповідаємо, хто не підлягає мобілізації в серпні згідно з чинним законодавством.

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", перелік осіб, які мають право на відстрочку або звільнення від служби, залишився незмінним. Це стосується громадян, у яких збереглися відповідні обставини.

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До таких осіб належать:

громадяни, визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) непридатними до служби за станом здоров’я (згідно з переліком хвороб, затвердженим наказом Міноборони №402);

особи з інвалідністю будь-якої групи;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

опікуни або піклувальники дітей, які залишилися без батьків;

громадяни, які доглядають за батьками з інвалідністю I чи II групи, або за дружиною з інвалідністю;

особи, які мають дитину з інвалідністю до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто здійснює постійний догляд за хворими родичами, які не можуть самостійно себе обслуговувати;

родичі військових, які загинули під час бойових дій;

працівники стратегічно важливих підприємств, які мають бронювання;

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають новий, вищий рівень освіти;

призовники віком 18–25 років (які ще не мають статусу військовозобов’язаних);

звільнені з полону;

інші особи, звільнені від мобілізації згідно з законом.

Повне звільнення від мобілізації

Повністю непридатними до служби вважаються громадяни з тяжкими захворюваннями або інвалідністю. Такий статус надається виключно за рішенням Центральної ВЛК.

Окремо варто згадати, що громадяни віком від 60 років більше не підлягають обов’язковій мобілізації — це граничний вік служби. Водночас нещодавно президент України підписав закон, який дозволяє охочим українцям 60+ добровільно підписувати контракт і проходити службу. Хоча це можливо не для всіх, а лише за певних умов.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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