Яка спеція усуває неприємний запах із туалету: простий лайфхак

Погані запахи з ванної кімнати та туалету – доволі часте явище, яке буває складно усунути. Однак подолати неприємний аромат допоможе одна недорога та натуральна спеція. Вона замінить дорогі хімічні засоби, а її пряний запах ароматизує приміщення. Про це пише Santeplus.

Чудовим натуральним дезодорантом для туалету стане гвоздика. Багато користувачів вважають цю пораду несподіваною, але ця пряність дійсно ефективно справляється з поганими запахами. До того ж гвоздика має власний, дуже приємний аромат.

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Візьміть приблизно 15 штук та сухий порожній чайний пакетик. Також вам знадобиться нейлонова нитка та скотч:

Помістіть 15 гвоздик у сухий чайний пакетик;

Зав’яжіть ниткою з нейлону міцний вузол, щоб спеції не розсипалися;

За допомогою нитки або скотчу закріпіть пакетик-ароматизатор в унітазі.

Закріпити гвоздику в унітазі треба так, щоб під час кожного змивання, пакет ставав вологим.

Також позбутись поганого запаху в санвузлі допоможе ще один дешевий та ароматний продукт.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації. Раніше ми також писали про те, навіщо в унітаз радять щоденно сипати 1 стакан солі.

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