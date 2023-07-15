Які доходи впливають на призначення житлової субсидії

Які джерела доходів впливають на отримання житлової субсидії

Не всі кошти, які отримує особа, впливають на її право на отримання субсидії від держави для оплати житлово-комунальних послуг. Громадяни України, які не мають можливості самостійно оплатити комунальні послуги, мають право на отримання державної допомоги у вигляді субсидії. У процесі призначення цієї допомоги враховуються доходи всіх членів домогосподарства.

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При визначенні права на субсидію зараховуються такі види доходів:

Заробітна плата; Грошові виплати військовослужбовцям; Пенсії; Стипендії, за винятком соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з цієї категорії; Соціальні виплати, включаючи пільги на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу; Допомога по безробіттю та інші страхові виплати; Грошові перекази з-за кордону; Дивіденди від цінних паперів; Інші доходи, а також кошти, отримані від оренди землі, продажу майна та інших джерел.

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування, незалежно від суми отриманого доходу, враховується:

Один розмір мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку першої групи.

Два розміри мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку другої групи.

Три розміри мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку третьої групи.

Ураховувати дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від підприємницької діяльності, не враховується, інформація про них надходить від Державної податкової служби на запит органу Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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