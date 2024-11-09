Які документи потрібні для оформлення субсидії
Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на оформлення державної субсидії - спеціальної фінансової допомоги.
Наразі в Україні діє спрощена система оформлення субсидій. Для цього громадянину потрібно лише подати заяву та декларацію про доходи, повідомляє Урядовий портал.
Однак у деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:
- договір оренди житла, якщо заявник є орендарем;
- акт обстеження матеріальних умов;
- довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;
- копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги тощо.
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Документи для оформлення субсидії можна подати в кількох місцях:
- у відділенні Пенсійного фонду України;
- у центрі надання адміністративних послуг;
- через застосунок "Дія";
- через електронний портал Пенсійного фонду;
- надіславши поштою до територіального відділення ПФУ.
Також документи можна подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.
Таким чином, громадяни, які потребують допомоги у сплаті комунальних рахунків, можуть скористатися спрощеною процедурою оформлення субсидії від держави.
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