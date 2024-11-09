Какие документы нужны для оформления субсидии
Граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют право на оформление государственной субсидии – специальной финансовой помощи.
В Украине действует упрощенная система оформления субсидий. Для этого гражданину нужно только подать заявление и декларацию о доходах, сообщает Правительственный портал.
Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:
- договор аренды жилья, если заявитель является арендатором;
- акт обследования материальных условий;
- справка о статусе внутренне перемещенного лица;
- копия договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги.
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Документы для оформления субсидии можно подать в нескольких местах:
- в отделении Пенсионного фонда Украины;
- в центре предоставления административных услуг;
- через приложение "Действие";
- через электронный портал Пенсионного фонда;
- отправив по почте в территориальное отделение ПФУ.
Также документы можно подать через уполномоченные лица исполнительного органа городского, поселкового или сельского совета в соответствующей территориальной общине.
Таким образом, граждане, нуждающиеся в помощи в оплате коммунальных счетов, могут воспользоваться упрощенной процедурой оформления субсидии от государства.
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