Які документи потрібні для оформлення субсидії

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на оформлення державної субсидії - спеціальної фінансової допомоги.

Наразі в Україні діє спрощена система оформлення субсидій. Для цього громадянину потрібно лише подати заяву та декларацію про доходи, повідомляє Урядовий портал.

Однак у деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:

договір оренди житла, якщо заявник є орендарем;

акт обстеження матеріальних умов;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;

копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги тощо.

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Документи для оформлення субсидії можна подати в кількох місцях:

у відділенні Пенсійного фонду України;

у центрі надання адміністративних послуг;

через застосунок "Дія";

через електронний портал Пенсійного фонду;

надіславши поштою до територіального відділення ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.

Таким чином, громадяни, які потребують допомоги у сплаті комунальних рахунків, можуть скористатися спрощеною процедурою оформлення субсидії від держави.

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