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Економіка

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Ціхоцька Марія

Які документи потрібні для оформлення субсидії
Наразі в Україні діє спрощена система оформлення субсидій

Громадяни, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на оформлення державної субсидії - спеціальної фінансової допомоги.

Наразі в Україні діє спрощена система оформлення субсидій. Для цього громадянину потрібно лише подати заяву та декларацію про доходи, повідомляє Урядовий портал.

Однак у деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:

  • договір оренди житла, якщо заявник є орендарем;
  • акт обстеження матеріальних умов;
  • довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги тощо.

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Документи для оформлення субсидії можна подати в кількох місцях:

  • у відділенні Пенсійного фонду України;
  • у центрі надання адміністративних послуг;
  • через застосунок "Дія";
  • через електронний портал Пенсійного фонду;
  • надіславши поштою до територіального відділення ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважених осіб виконавчого органу міської, селищної чи сільської ради у відповідній територіальній громаді.

Таким чином, громадяни, які потребують допомоги у сплаті комунальних рахунків, можуть скористатися спрощеною процедурою оформлення субсидії від держави.

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