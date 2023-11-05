Які категорії громадян не підлягають мобілізації: повний список

Хто з громадян не підлягає військовому призову

Українська Верховна Рада прийняла закони, які затверджують укази президента щодо подовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на території України ще на 90 днів. Ця дія триватиме до 18 серпня 2023 року.

Відповідно до українського законодавства, мобілізація зазвичай відбувається у чотири етапи. Проте існують певні категорії громадян, які звільнені від обов'язку мобілізації, пишуть Факти ICTV.

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Категорії громадян, які не підлягають призову під час мобілізації, включають таких:

Громадяни, які зайняті в органах державної влади, на критично важливих підприємствах та організаціях. Громадяни, визнані непридатними для військової служби з огляду на стан здоров'я або вік. Громадяни, які постійно доглядають за особами, які потребують піклування. Батьки та опікунська особа дітей. Багатодітні батьки, батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину. Громадяни, які виховують дітей з інвалідністю. Чоловіки та жінки, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка або дружину, що проходить військову службу. Одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти. Окремі категорії державних службовців, такі як депутати Верховної Ради України та АР Крим, працівники правоохоронних структур та антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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