Які категорії українців можуть отримувати пенсію та соцдопомогу одночасно

Громадяни України не мають права одночасно отримувати дві пенсійні виплати. Проте це правило не діє, коли мова йде про пенсію і соціальну допомогу.

Деякі українці можуть опинитися в складній фінансовій ситуації, наприклад, через втрату членів сім'ї. Таким людям необхідна державна підтримка. Про це пише 24 Канал.

"Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права", – вказується у повідомленні ПФУ.

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Варто зазначити, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника надається виключно непрацездатним членам сім'ї покійного. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю з дитинства, за умови, що вони були на утриманні померлого.

Важливо знати! Для призначення пенсії членам сім'ї годувальник повинен був мати страховий стаж від 1 до 15 років (залежно від віку, у якому настала його смерть). Однак існують винятки, коли це правило не застосовується. Такі випадки визначені у частині 1 статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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