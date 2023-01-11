Які китайські смартфони краще не купувати: поради експертів

У чому небезпека підроблених смартфонів та чому треба остерігатися китайських телефонів

Китай представив чимало високоякісних телефонів, зокрема Huawei, Xiaomi чи навіть Oppo. Проте ринок смартфонів розвивається, а на ньому з'являється все більше підробок.

Китайські виробники вирішили залишити нішу високого класу своїм американським чи навіть південнокорейським конкурентам. Оскільки зрозуміли, що ціни необхідно знизити, аби мати змогу досягти значної економії на масштабах. Про це повідомили експерти Sante Plus.

Чому потрібно остерігатися підробок

Йдеться не про всім відомі китайські бренди, такі як Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor, OnePlus або навіть Huawei, які виготовляють якісні мобільні телефони. Мова про ті компанії, що виготовляють "копії" та контрафактні смартфони з високою точністю. Тому багато людей навіть не бачить різницю.

Такі підробки-смартфони можна часто зустріти на різних комерційних вебсайтах, як от AliExpress або Amazon. Оскільки це Marketplace для всіх, насправді в ньому немає нічого нового. Ці платформи дійсно пропонують будь-кому можливість займатися продажем товарів онлайн.

Китайські смартфони, яких варто остерігатися

Дешеві стільникові телефони доступні кожному, особливо людям з обмеженим бюджетом, які хочуть "знайти вигоду". Проте не завжди зрозуміло, чи це оригінал чи добра копія.

На різних майданчиках з продажу товарів можна знайти Samsung Galaxy S22 Ultra за трохи більш як 100 євро. Весь опис відповідає оригінальному: найновіший процесор Snapdragon 8 Gen.1, Android 12, 5G і навіть 1 ТБ пам’яті. Проте це чергова шахрайська схема, яка вкраде у вас тільки гроші.

У чому небезпека підроблених смартфонів

Хоча замовлений телефон приходить в хорошому стані, це не означає, що він працює оптимально. Як правило, підроблені смартфони можуть становити реальну небезпеку для здоров’я та безпеки споживачів.

Деякі з найпоширеніших проблем включають:

Проблема з місцезнаходженням GPS. Play Store або App Store не працюють. Оновлення недоступні. Проблема сумісності з операторами країни. Проблема з сигналом мережі. Підроблений зарядний пристрій, який швидко нагрівається та може спричинити пожежу. Пристрій, що містить небезпечні речовини, такі як кадмій або свинець. Зловмисне або шпигунське програмне забезпечення, попередньо встановлене на пристрої.

Як уникнути шахраїв, купуючи китайський смартфон

Згідно з дослідженням ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), кожен п’ятий смартфон, що продається на світовому ринку, є підробкою.

Попри те, що неможливо відрізнити оригінальну версію телефону від підробки, необхідно дотримуватися цих кількох порад, щоб не потрапити в пастку:

1. Перегляньте відгуки як про продавця, так і про смартфон, який ви хочете придбати.

2. Порівняйте ціну, що відображається на платформі електронної комерції, і ціну відповідного бренду. Ціна є важливою складовою, яку не можна нехтувати при покупці такого типу пристрою.

Нагадаємо, що термін служби телефона продовжить правильне зарядження. Оскільки акумулятор часто піддається випробуванням через помилки, які впливають на його належне функціонування.

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