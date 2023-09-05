Які пільги мають учасники бойових дій та їх родини: список

Які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні рідні

За часи війни значно зросла кількість людей, які мають посвідку учасника бойових дій. Ця посвідка призначена не лише для підтвердження статусу, але й надає велику кількість пільг для самої особи та її сім'ї.

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Про пільги учасникам бойових дій нагадали у Державній прикордонній службі України. Статус учасника бойових дій можуть отримати ось ці категорії військових:

Збройні Сили України (ЗСУ);

Служба Безпеки України (СБУ);

Національна гвардія України (Нацгвардія);

Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба);

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР);

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок);

Військова прокуратура України (ВПУ).

Важливо зазначити, що статус учасника бойових дій також можуть отримати особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції, а також працівники МВС, Державної фіскальної служби, Управління державної охорони, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державної кримінально-виконавчої служби, які перебували у складі добровольчих формувань. Також статус учасника бойових дій можуть отримати волонтери.

Умовою отримання статусу є проведення мінімум 30 днів у зоні бойових дій. Проте, якщо особа отримала травму та не може виконувати свої обов'язки, кількість днів не враховується, і посвідчення видаватиметься разом зі статусом інвалідності.

Пільги для учасників бойових дій включають:

Першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, а також першочергову госпіталізацію. Безкоштовну видачу ліків, імунобіологічних препаратів та медичних виробів.

Безкоштовне протезування зубів.

Безкоштовне лікування у санаторіях або отримання компенсації за самостійно оплачене лікування.

Знижка 75% на комунальні послуги.

Знижка 75% на пальне для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.

Безкоштовна перевезення усіх видів міського та обласного пасажирського транспорту.

Знижка 50% на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт.

Право на обслуговування в поліклініках та госпіталях, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Річне медичне обстеження та диспансеризацію.

Допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі середньої заробітної плати.

Лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.

Щорічну відпустку та 14 додаткових днів відпустки зі збереженням зарплати.

Першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.

Дострокове виходження на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.

Першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, першочерговий ремонт.

Можливість отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання будинків дачного типу.

Першочергове вступ у житлово-будівельні кооперативи, кооперативи по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Позачергове користування послугами зв’язку та пільгове отримання квартирного телефону (абонементна плата у розмірі 50% від тарифів).

Першочергове обслуговування у підприємствах, установах та організаціях, що надають послуги з побуту, громадського харчування, ЖКГ та міжміського транспорту.

Позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення та обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості надання обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветеранами війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

З липня поточного року заборонено стягувати протерміновані борги учасників бойових дій та їх сімей.

Пільги для родин учасників бойових дій включають:

Пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

Першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах для дітей учасників бойових дій.

Першочергове право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для дітей учасників бойових дій, які навчаються на денній формі.

Соціальну стипендію для студентів-дітей учасників бойових дій, за умови відсутності заборгованості.

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