Які пільги мають учасники бойових дій та їх родини: список
За часи війни значно зросла кількість людей, які мають посвідку учасника бойових дій. Ця посвідка призначена не лише для підтвердження статусу, але й надає велику кількість пільг для самої особи та її сім'ї.
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Про пільги учасникам бойових дій нагадали у Державній прикордонній службі України. Статус учасника бойових дій можуть отримати ось ці категорії військових:
- Збройні Сили України (ЗСУ);
- Служба Безпеки України (СБУ);
- Національна гвардія України (Нацгвардія);
- Державна прикордонна служба України (Держприкордонслужба);
- Служба зовнішньої розвідки України (СЗР);
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок);
- Військова прокуратура України (ВПУ).
Важливо зазначити, що статус учасника бойових дій також можуть отримати особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції, а також працівники МВС, Державної фіскальної служби, Управління державної охорони, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державної кримінально-виконавчої служби, які перебували у складі добровольчих формувань. Також статус учасника бойових дій можуть отримати волонтери.
Умовою отримання статусу є проведення мінімум 30 днів у зоні бойових дій. Проте, якщо особа отримала травму та не може виконувати свої обов'язки, кількість днів не враховується, і посвідчення видаватиметься разом зі статусом інвалідності.
Пільги для учасників бойових дій включають:
- Першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, а також першочергову госпіталізацію. Безкоштовну видачу ліків, імунобіологічних препаратів та медичних виробів.
- Безкоштовне протезування зубів.
- Безкоштовне лікування у санаторіях або отримання компенсації за самостійно оплачене лікування.
- Знижка 75% на комунальні послуги.
- Знижка 75% на пальне для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.
- Безкоштовна перевезення усіх видів міського та обласного пасажирського транспорту.
- Знижка 50% на залізничний, водний, повітряний та міжміський автомобільний транспорт.
- Право на обслуговування в поліклініках та госпіталях, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.
- Річне медичне обстеження та диспансеризацію.
- Допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі середньої заробітної плати.
- Лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.
- Щорічну відпустку та 14 додаткових днів відпустки зі збереженням зарплати.
- Першочергове право на робоче місце при скороченні штату співробітників.
- Дострокове виходження на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок за наявності страхового стажу 25 та 20 років відповідно.
- Першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, першочерговий ремонт.
- Можливість отримати позику на будівництво та ремонт житлових будинків, придбання будинків дачного типу.
- Першочергове вступ у житлово-будівельні кооперативи, кооперативи по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.
- Позачергове користування послугами зв’язку та пільгове отримання квартирного телефону (абонементна плата у розмірі 50% від тарифів).
- Першочергове обслуговування у підприємствах, установах та організаціях, що надають послуги з побуту, громадського харчування, ЖКГ та міжміського транспорту.
- Позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення та обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості надання обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветеранами війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.
- З липня поточного року заборонено стягувати протерміновані борги учасників бойових дій та їх сімей.
Пільги для родин учасників бойових дій включають:
- Пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.
- Першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах для дітей учасників бойових дій.
- Першочергове право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.
- Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для дітей учасників бойових дій, які навчаються на денній формі.
- Соціальну стипендію для студентів-дітей учасників бойових дій, за умови відсутності заборгованості.
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