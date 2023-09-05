Какие льготы имеют участники боевых действий и их семьи: список

За время войны значительно возросло количество людей, имеющих вид участника боевых действий. Этот вид предназначен не только для подтверждения статуса, но и предоставляет большое количество льгот для самого лица и его семьи.

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О льготах участникам боевых действий напомнили в Государственной пограничной службе Украины. Статус участника боевых действий могут получить следующие категории военных:

Вооруженные Силы Украины (ВСУ);

Служба безопасности Украины (СБУ);

Национальная гвардия (Нацгвардия);

Государственная пограничная служба Украины (Госпогранслужба);

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Служба внешней разведки Украины (СВР);

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь);

Военная прокуратура Украины (ВПУ).

Важно отметить, что статус участника боевых действий могут получить лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции, а также работники МВД, Государственной фискальной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Государственной уголовно-исполнительной службы, находившиеся в составе добровольческих формирований. Также статус участника боевых действий могут получить волонтеры.

Условием получения статуса есть проведение минимум 30 дней в зоне боевых действий. Однако, если лицо получило травму и не может выполнять свои обязанности, количество дней не учитывается, и удостоверение будет выдаваться вместе со статусом инвалидности.

Льготы для участников боевых действий включают:

Первоочередное обслуживание в лечебно профилактических учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию. Бесплатную выдачу лекарства, иммунобиологических препаратов и медицинских изделий.

Бесплатное протезирование зубов.

Бесплатное лечение в санаториях или получение компенсации за самостоятельно оплаченное лечение.

Скидка 75% на коммунальные услуги.

Скидка 75% на горючее для проживающих в домах без центрального отопления.

Бесплатная перевозка всех видов городского и областного пассажирского транспорта.

Скидка 50% на железнодорожный, водный, воздушный и междугородний автомобильный транспорт.

Право на обслуживание в поликлиниках и госпиталях, к которым они были прикреплены по прежнему месту работы.

Годовое медицинское обследование и диспансеризация.

Помощь по временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.

Больничные выплаты в размере средней заработной платы независимо от стажа работы.

Ежегодный отпуск и 14 дополнительных дней отпуска с сохранением заработной платы.

Первоочередное право на рабочее место при сокращении штата сотрудников.

Досрочное выход на пенсию, достигнув возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.

Первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, отвод земельных участков для индивидуального домостроения, первоочередной ремонт.

Возможность получить ссуду на строительство и ремонт жилых домов, приобретение домов дачного типа.

Первоочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Внеочередное использование услуг связи и льготное получение квартирного телефона (абонементная плата в размере 50% от тарифов).

Первоочередное обслуживание в предприятиях, учреждениях и организациях, оказывающих услуги по быту, общепиту, ЖКХ и междугородному транспорту.

Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения и обслуживание служб социальной защиты населения дома. При невозможности предоставления обслуживания возмещаются расходы, связанные с уходом за ветеранами войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

С июля этого года запрещено взимать просроченные долги участников боевых действий и их семей.

Льготы для семей участников боевых действий включают:

Льготы для оздоровления и отдыха детей участников боевых действий.

Первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях детей участников боевых действий.

Первоочередное право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.

Безвозмездное или льготное проживание в общежитиях для детей участников боевых действий, обучающихся на дневной форме.

Социальную стипендию для студентов-детей участников боевых действий при отсутствии задолженности.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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