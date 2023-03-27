Які овочі, квіти та дерева можна садити у квітні: поради дачників
У квітні в Україні дачники висаджують більшість посівних культур. Йдеться не лише про овочі, але також про квіти та дерева.
Нестабільна погода може стати на заваді у квітні, однак городники мають свої секрети та поради. Завдяки ним початківцям легше зрозуміти, що можна висаджувати у квітні.
У цьому місяці дачники та городники зазвичай висаджують:
- помідори;
- огірки;
- баклажани;
- перець;
- картоплю;
- ріпу;
- редис;
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- моркву;
- селеру;
- горох;
- бобові;
- квасолю;
- гарбуз;
- кабачки;
- патисони.
Також можна посіяти петрушку, кріп і пастернак, якщо у березні цього не було зроблено.
У квітні можна займатися висадкою дерев, але потрібно дочекатися, коли ґрунт прогріється до 10-12 градусів за Цельсієм. Садити можна:
- калину, горобину і бузок;
- світлолюбні дерева: сосна, модрина, акація, черемха звичайна;
- тіньолюбні: ялівець, барбарис, клен.
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Також можна висаджувати квіти, а саме:
- айстри;
- маргаритки;
- волошки;
- календулу;
- амарант;
- жоржини;
- декоративну капусту.
Дачники часто орієнтуються на місячний календар. У квітні 2023 року сприятливими днями будуть:
- пересадка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- прополювання рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- внесення добрив 3-15, 17-29;
- обрізка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- боротьба з хворобами та шкідниками 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;
- висаджування розсади в ґрунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 квітня.
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Окремо для різних рослин будуть сприятливими у квітні:
- томати 3-9, 12-16, 26, 27;
- огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;
- перець 3-9, 12-16, 26, 27;
- цибуля, часник 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- капуста 3-9, 12-16, 26, 27;
- баклажани 3-9, 12-16, 26, 27;
- кабачки, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;
- картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- бобові 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;
- редис 3-9, 12-16, 26, 27;
- морква, буряк 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;
- зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня.
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