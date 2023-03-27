Які овочі, квіти та дерева можна садити у квітні: поради дачників

У квітні в Україні дачники висаджують більшість посівних культур. Йдеться не лише про овочі, але також про квіти та дерева.

Нестабільна погода може стати на заваді у квітні, однак городники мають свої секрети та поради. Завдяки ним початківцям легше зрозуміти, що можна висаджувати у квітні.

У цьому місяці дачники та городники зазвичай висаджують:

помідори;

огірки;

баклажани;

перець;

картоплю;

ріпу;

редис;

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моркву;

селеру;

горох;

бобові;

квасолю;

гарбуз;

кабачки;

патисони.

Також можна посіяти петрушку, кріп і пастернак, якщо у березні цього не було зроблено.

У квітні можна займатися висадкою дерев, але потрібно дочекатися, коли ґрунт прогріється до 10-12 градусів за Цельсієм. Садити можна:

калину, горобину і бузок;

світлолюбні дерева: сосна, модрина, акація, черемха звичайна;

тіньолюбні: ялівець, барбарис, клен.

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Також можна висаджувати квіти, а саме:

айстри;

маргаритки;

волошки;

календулу;

амарант;

жоржини;

декоративну капусту.

Дачники часто орієнтуються на місячний календар. У квітні 2023 року сприятливими днями будуть:

пересадка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

прополювання рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

внесення добрив 3-15, 17-29;

обрізка рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

боротьба з хворобами та шкідниками 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30;

висаджування розсади в ґрунт 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 квітня.

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Окремо для різних рослин будуть сприятливими у квітні:

томати 3-9, 12-16, 26, 27;

огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28;

перець 3-9, 12-16, 26, 27;

цибуля, часник 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

капуста 3-9, 12-16, 26, 27;

баклажани 3-9, 12-16, 26, 27;

кабачки, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30;

картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

бобові 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27;

редис 3-9, 12-16, 26, 27;

морква, буряк 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27;

зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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