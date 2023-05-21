Які шорти будуть актуальні влітку: стилістка показала найкращі моделі (фото)

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Стилістка Яна Платонова розповіла про найкращі моделі шортів на літо 2023 року. Цей елемент одягу обов'язково має бути в гардеробі.

У своєму Instagram вона зауважила, що шорти – просто must have на літній сезон. За допомогою регулювання довжини, вибору тканини та кольору можуть підібрати шорти практично на кожен день, для будь-яких потреб та обставин.

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Платонова зібрала добірку стильних шортів. Ці варіанти підійдуть на кожен день, в дорогу, для відпочинку і навіть для ділових зустрічей, що не передбачають дуже суворого дрес-коду.

Вона порадила у місті не обирати моделі, які демонструють або майже демонструють ваші оголені сідниці. Попри демократичність вибору та стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну.

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Стиліст Яна Платонова показала стильні шорти на літо

Модні тренди 2023 - стильні шорти на літо - як вибрати та стилізувати шорти на літо

Стиліст Яна Платонова показала стильні шорти на літо 2023

Стиліст Яна Платонова показала стильні шорти на літо 2023

Стиліст Яна Платонова показала стильні шорти на літо 2023

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Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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