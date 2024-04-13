Яким умовам мають відповідати українці після 60 років для виходу на пенсію

Скільки робочого стажу потрібно для виходу на пенсію у 60 років

Збираєтеся на пенсію у 60? Тоді вам треба знати, скільки страхового стажу для цього потрібно. Цей показник залежить від вашого віку.

Ці вимоги стосуються лише тих, хто виходить на пенсію вперше. Якщо у вас є пільговий стаж, ви можете вийти на пенсію раніше. Детальніше про вимоги до страхового стажу можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

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Ось скільки стажу вам знадобиться:

60 років: 2024 рік: 31 рік 2025 рік: 32 роки 2026 рік: 33 роки 2027 рік: 34 роки 2028 рік: 35 років

63 роки: 2024 рік: 21 рік 2025 рік: 22-32 роки 2026 рік: 23-33 роки 2027 рік: 24-34 роки 2028 рік: 25-35 років

65 років: 15 років (цей показник не змінюється)

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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