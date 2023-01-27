Який інгредієнт можна додати до фаршу, щоб котлет вийшло набагато більше: економний лайфхак

Що додати у фарш до котлет, щоб приготувати більше порцій

Хороший кухар здатен приготувати смачну і поживну страву буквально "з нічого".Так робили наші бабусі, коли не мали змоги дістати усі необхідні інгредієнти на ту чи іншу страву в достатній кількості. І хоча часи змінилися, проте економно вести господарство ніколи не буде зайвим.

Соковиті та смачні м’ясні котлети завжди вдало доповнюють будь-який гарнір. Часто до котлет подають пюре або макарони, проте найголовніше – не гарнір, а вдалий рецепт самих котлет. Для приготування такої страви не потрібно бути кулінаром найвищого рівня.

Якщо ви хочете наробити купу котлет, а фаршу зовсім небагато – один простий інгредієнт врятує ситуацію. Що додати до фаршу, аби не зіпсувати смаку котлет та помітно збільшити кількість порцій готової страви, розповідає odnaminyta.com.

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Щоб із невеликої кількості фаршу вийшло багато котлет, додайте до фаршу трохи відвареного рису. На смак готової страви це практично не вплине, а от об’єм фаршу помітно збільшиться. Головне – не перестаратись, щоб замість котлет не вийшли смажені голубці.

Щоб зробити котлети соковитішими, безпосередньо перед смаженням додайте у фарш жменю дробленого льоду. Можна взяти і невеликий шматочок льоду й помістити його у центр котлети, яка вже смажиться на сковороді. Вода вбиратиме смаки та спеції, а рис добре вбиратиме зайву вологу.

Щоб котлети не прилипали до пательні, вона має бути добре прогріта, а не неї треба вилити достатню кількість олії. Також важливо, щоб сковорідка була із товстим дном.

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