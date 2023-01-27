Какой ингредиент можно добавить в фарш, чтобы котлет получилось гораздо больше: экономный лайфхак

Хороший повар способен приготовить вкусное и питательное блюдо буквально "из ничего". Так поступали наши бабушки, когда не имели возможности достать все необходимые ингредиенты на то или иное блюдо в достаточном количестве. И хотя времена изменились, экономно вести хозяйство никогда не будет лишним.

Сочные и вкусные мясные котлеты всегда успешно дополняют любой гарнир. Часто к котлетам подают пюре или макароны, однако самое главное – не гарнир, а удачный рецепт самих котлет. Для приготовления такого блюда не нужно быть кулинаром самого высокого уровня.

Если вы хотите наделать груду котлет, а фарша совсем немного – один простой ингредиент спасет ситуацию. Что добавить в фарш, чтобы не испортить вкус котлет и заметно увеличить количество порций готового блюда, рассказывает odnaminyta.com.

Видео дня

Читайте также: Что нельзя добавлять в драники и советы для приготовления идеального блюда

Чтобы из небольшого количества фарша вышло много котлет, добавьте к фаршу немного отварного риса. На вкус готового блюда это практически не отразится, а вот объем фарша заметно увеличится. Главное – не переусердствовать, чтобы вместо котлет не вышли жареные голубцы.

Чтобы сделать котлеты более сочными, непосредственно перед жаркой добавьте в фарш горсть дробленого льда. Можно взять и небольшой кусочек льда и поместить его в центр жарящейся на сковороде котлеты. Вода будет впитывать вкусы и специи, а рис будет хорошо впитывать лишнюю влагу.

Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, она должна быть хорошо прогрета, а не ее нужно вылить достаточное количество масла. Также важно, чтобы сковорода была с толстым дном.

Раньше мы писали о том, как легко вырезать идеальное филе рыбы, отделив ее от костей и кожи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!