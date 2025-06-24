Який штраф чекає на 17-річних військовозобовʼязаних у разі порушення військового обліку

Юнаки, які не стануть на військовий облік до досягнення 18 років, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. За порушення передбачений штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. Згідно із законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", чоловіки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік з 1 січня до 31 липня, незалежно від дати народження. Наприклад, навіть якщо день народження у жовтні, обов'язок зареєструватися залишається до кінця липня того ж року.

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Як зазначає юристка, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідальність може бути застосована до осіб, які досягли 16 років. Тобто 17-річні громадяни вже можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку, зокрема, за несвоєчасну постановку на облік.

Щодо практики притягнення до відповідальності, адвокатка пояснює: такі випадки трапляються, але точну статистику навести складно, адже більшість постанов виносяться територіальними центрами комплектування (ТЦК та СП) і стають публічними лише у разі їх оскарження в суді. За наявними даними, відомо про два судові рішення: в одному випадку штраф скасували, в іншому — залишили в силі. Обидва порушення сталися ще у 2018 та 2019 роках.

За словами юристки, навіть якщо хлопець не став на облік у 17 років, порушення може бути зафіксоване пізніше — коли це виявлять, тоді й може бути винесене рішення про штраф.

Щоб стати на військовий облік, юнаки можуть особисто звернутися до ТЦК та СП або скористатися застосунком "Резерв+". Обидва варіанти доступні як для тих, хто перебуває в Україні, так і для громадян за кордоном. Також реєстрацію можна пройти через консульські установи.

Для постановки на облік потрібно подати заяву та надати такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, а також витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації.

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