Який бур'ян не треба виривати на городі: у чому користь портулаку та що з нього готують
Портулак часто можна зустріти в саду чи на городі, він росте, стелячися по землі, не надто укорінюючися в ґрунт. Зазвичай його позбуваються, не знаючи, що його можна вживати у їжу.
Наприклад, ця звичайна городня рослина включається в дієтичне меню для схуднення, оскільки має низьку калорійність та високу концентрацію вітамінів (на 100 г має лише 16 ккал). А ще портулак застосовують у народній медицині та в косметичних цілях.
Читайте також: Для корисного сніданку: як приготувати деруни з картоплі, нуту та фети
Властивості портулаку:
- сечогінна дія;
- сприяє регенерації;
- антиоксидантна дія;
- судинорозширювальна та імуномодулювальна функція;
- має седативні властивості;
- як антигельмінтний та антибактеріальний засіб.
Листя портулаку містить вуглеводи та білки, натуральні цукри й кислоти, алкалоїди, сапоніни та глікозиди. А ще листя багате на цинк, залізо, кальцій, мідь, вітаміни А, С і РР.
Як пише видання Нealthapple.info портулак здатен знижувати показник цукру в крові, примочки з настоянки портулаку використовують при нейродерміті або псоріазі.
Настої та відвари з цієї рослини вживають при циститі (як протизапальний засіб), промивають очі при кон’юнктивіті, полощуть рота при кровоточивості ясен.
А ще городній портулак можна вживати при високому артеріальному тиску, безсонні, дратівливості.
Настої з портулаку допомагають позбутися від глистової інвазії.
Оскільки портулак має протизапальну дію, його потовченим листям можна змащувати подразнення на шкірі та укуси від комах.
Читайте також: Бур'ян, який не можна викидати: чому варто використовувати мокрець у салаті
Як вживати портулак
З портулаку (з листя чи його насіння) роблять настоянки та відвари. Листя цієї рослини вживають у салатах, омлетах, додають до різних страв. Якщо немає протипоказань, портулак городній можна вживати без обмежень.
Кому не варто вживати портулак:
- при хронічних захворюваннях нирок і печінки;
- жінкам під час лактації;
- при аритмії;
- якщо показник артеріального тиску низький;при високому гемоглобіні;
- при епілепсії та важких нервових розладах.
Як приготувати смачний салат з портулаком:
- Городній портулак, листочки – 200 грамів
- Помідор – 1 шт.
- Бринза або фета – 100 грамів
- Оливки без кісточок – 100 грамів (можна замінити свіжим огірком)
Для заправки знадобиться 2 столові ложки олії, столова ложка лимонного соку, чайна ложка гірчиці (зернятками).
- Листя портулаку треба вимити та обсушити й вкинути у глибокий посуд. Додати шматочки помідора, подрібнену бринзу (або фету) та порізані оливки.
- У невеличкій мисці змішайте олію, лимонний сік та гірчицю. Після того, як присмачили салат, можна подавати до столу.
Пропонуємо також рецепт салату з нутом, який підходить для веганів та вегетаріанців.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!