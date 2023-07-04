Який розмір мінімальної пенсії по інвалідності для військовослужбовця

Захисники нашої країни, які приймають участь у боротьбі з повномасштабним вторгненням рф, ризикують отримати серйозні поранення, які можуть призвести до інвалідності. Сергій Коробкін, експерт з питань пенсійного забезпечення, надав пояснення щодо можливих пенсій для військовослужбовців.

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Це питання регулює Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Розміри пенсій за інвалідністю встановлюються від 40% до 100% суми грошового забезпечення військових, залежно від групи інвалідності, причини та статусу військовослужбовця.

Для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, розміри пенсій встановлені наступним чином:

I група: 100% суми грошового забезпечення;

II група: 80% суми грошового забезпечення;

III група: 60% суми грошового забезпечення.

Щодо інших осіб з інвалідністю серед військовослужбовців, розміри пенсій встановлені наступним чином:

I група: 70% суми грошового забезпечення;

II група: 60% суми грошового забезпечення;

III група: 40% суми грошового забезпечення.

У разі військовослужбовців строкової служби пенсія не може бути меншою за такі суми:

Для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни:

I група: 6014,93 гривень;

II група: 5518,17 гривень;

III група: 5262,01 гривень.

Для інших осіб з інвалідністю:

I група: 5512,19 гривень;

II група: 5262,01 гривень;

III група: 5010,64 гривень.

Розміри мінімальної пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються наступним чином:

Для військовослужбовців серед сержантського і старшинського складу строкової служби - 110% від вищезазначених сум.

Для військовослужбовців (окрім осіб, які проходять строкову службу) рядового, сержантського і старшинського складу - 120%, для осіб офіцерського складу - 130%.

За бажанням, пенсію за інвалідністю для військовослужбовців можна призначити згідно з загальними нормами, встановлених Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У такому випадку розмір пенсії залежить від загального стажу роботи, заробітної плати та групи інвалідності.

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Варто пам'ятати, що загальний розмір пенсії з усіма надбавками для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, не може бути меншим за такі суми:

Для I групи – 13 604,50 гривень;

Для II групи – 10 988,25 гривень;

Для III групи – 7534,80 гривень.

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів №656 від 28 липня 2010 року "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" (із змінами від 16.07.2021 року).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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