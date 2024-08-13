Який розмір пенсії у тих, хто воював в Афганістані

Пенсійне забезпечення учасників бойових дій в Афганістані регулюється Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ветерани мають право на додаткові виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною, а також на компенсації у разі інвалідності та щомісячні доплати. Про це пише 24 tv.Ua.

Пенсійні виплати афганцям у 2024 році

Пенсії для ветеранів афганської кампанії в Україні розраховуються за стандартною методикою, аналогічно до пенсій за віком. Їх розмір залежить від тривалості трудового стажу та рівня заробітної плати. Проте, мінімальна пенсія для учасників бойових дій встановлена на рівні 4 958 гривень.

Важливо! Розрахунок зарплати базується на даних про сплачені страхові внески з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Однак, наявність інвалідності дає право на отримання пенсії незалежно від віку. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені такі мінімальні пенсійні виплати:

* І група – 15 347 гривень;

* ІІ група – 12 396 гривень;

* ІІІ група – 8 500 гривень.

Нагадаємо, щоб отримати більше грошей,деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ.

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