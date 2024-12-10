Кандидат у канцлери Німеччини Мерц підтвердив готовність надати Україні далекобійну зброю

Кандидат на посаду канцлера Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц підтвердив готовність підтримати Україну поставками далекобійної зброї. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 9 грудня.

"Моя позиція та позиція нашої фракції чітка: ми хочемо, щоб українські Збройні сили могли завдавати ударів по військових базах противника, звідки ведуться атаки на вашу країну". Про це пише nv.

Він також згадав свою попередню заяву в Бундестазі, де розкритикував обмеження на дальність дії озброєння, назвавши їх фактором, який "змушує Україну воювати з однією рукою за спиною".

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Перед початком переговорів Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує від Німеччини збільшення поставок далекобійної зброї.

Мерц також запропонував створити контактну групу з чотирьох країн — Франції, Польщі, Великої Британії та Німеччини — для спільного формування підходу щодо завершення війни, розв’язаної Росією.

Фрідріх Мерц є кандидатом від консервативного блоку ХДС/ХСС, який наразі лідирує в соціологічних опитуваннях перед позачерговими виборами до Бундестагу, запланованими на лютий 2025 року.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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