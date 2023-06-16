Катастрофічний вплив на Землю: Вчені розповіли, що станеться, якщо зникне озоновий шар

Вчені розповіли, що буде, якщо зникне озоновий шар Землі

Еволюція клімату Землі включає багато складових. Останнє дослідження розкрило важливість озонового шару для температури нашої планети. Без озонового шару Земля була б на 3,5 градуси Цельсія холоднішою.

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У стабілізації та формуванні середньої температури Землі важливу роль відіграють різні механізми зворотного зв'язку та примусу.

На простому рівні, ми отримуємо сонячне випромінювання. Частина цього випромінювання відбивається від верхніх шарів атмосфери, а решта досягає поверхні Землі. Частина цієї енергії поглинається атмосферою та землею. Інша частина випромінювання відбивається назад у космос. Але певна кількість цього випромінювання знову поглинається атмосферою, що створює парниковий ефект і підвищує температуру поверхні Землі.

Проте це лише спрощена модель. Насправді, температура та клімат нашої планети залежать від багатьох факторів: різноманітних молекул у атмосфері, океану та систем циркуляції атмосфери.

Озоновий шар вгорі атмосфери відіграє вирішальну роль у блокуванні ультрафіолетового випромінювання від Сонця, але більшість кліматичних моделей ігнорує його вплив на дослідження клімату Землі.

Проте вчені, які опублікували статтю в препринтному журналі arXiv, досліджували вплив озонового шару. Озоновий шар не завжди був присутній. До появи життя в атмосфері практично не було озону, і Земля протягом мільярдів років існувала з мінімальним озоновим шаром.

Лише недавно він стабілізувався на сучасних рівнях. Хоча молекулярний кисень, який складає значну частку атмосфери, має незначний вплив на клімат, озоновий шар має значну роль.

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Дослідники провели серію симуляцій клімату Землі, змінюючи кількість озону у верхніх шарах атмосфери, і вивчали вплив на температуру поверхні Землі.

Вони виявили, що наявність озону впливає на температуру поверхні, підвищуючи її в середньому на 3,5 градусів Цельсія. Втрата озонового шару, незалежно від причин, матиме катастрофічний вплив на клімат.

Недостатність озону також призведе до охолодження стратосфери. Більш холодне повітря не здатне утримувати таку кількість вологи, що призведе до зменшення парникового ефекту.

Відсутність озону матиме серйозний вплив на клімат загалом. Вона також призведе до дестабілізації стратосфери і запобіжних хмар. Це спричинить зміни в утворенні хмар, що може вплинути на погодні умови на різних широтах.

Атмосфера Землі – це складна система, і результати дослідження підкреслюють важливість кожного її компонента.

Нагадаємо, археологи, що ведуть розкопки в районі Саутуарк на півдні Лондона, виявили унікальний мавзолей римських часів зі стінами й підлогою, що добре збереглися.

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