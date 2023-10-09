Київ починає опалювальний сезон: Кличко пообіцяв дати тепло у лікарні, школи та дитсадки

Київ розпочав підключення до тепла об’єктів соціальної інфраструктури – лікарень, шкіл, садочків, – за заявками їхніх керівників. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи, садки, – за заявками їхніх керівників.

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"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, – ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", – повідомив Віталій Кличко.

Мер сказав, що на сьогодні місто виконало всі заплановані й необхідні для старту опалювального сезону роботи. Близько сотні котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів.

Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні, які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву.

Кличко нагадав, що столиця виділила на ці потреби близько мільярда гривень, і до кінця року заплановані ремонти виконають.

Також від початку року у столиці замінили понад 60 км тепломереж. Готуючись до зими, зокрема в межах гідравлічних випробувань, усунули понад 3 тисячі пошкоджень на мережах.

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