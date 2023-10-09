Киев начинает отопительный сезон: Кличко пообещал дать тепло в больницы, школы и детсады

Киев начал подключение к теплу объектов социальной инфраструктуры – больниц, школ, садов – по заявкам их руководителей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады – по заявкам их руководителей.

Читайте также: Будут ли введены новые ограничения для получения субсидий на отопительный сезон

"По коммунальной сфере, жилым домам, — мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда - по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр сказал, что на сегодня город выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы. Около сотни котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов.

Также город приобрел 23 мобильных передвижных котельных, которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы и сады, пункты обогрева.

Кличко напомнил, что столица выделила на эти нужды около миллиарда гривен и до конца года запланированные ремонты выполнят.

Также с начала года в столице заменили более 60 км теплосетей. Готовясь к зиме, в том числе в рамках гидравлических испытаний, устранили более 3 тысяч повреждений на сетях.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию благодаря экономии при использовании духовки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!