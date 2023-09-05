Будут ли введены новые ограничения для получения субсидий на отопительный сезон

В Украине не предусмотрено введение новых ограничений для получения субсидий на оплату коммунальных услуг. В бюджете на 2024 год будут выделены средства, которые позволят гражданам получать пособие на коммунальные расходы.

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Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак во время выступления на "Украинском Радио". Она подчеркнула, что не предусматривается установление никаких ограничений, которые делали бы невозможным получение субсидии гражданам, и отметила, что с повышением тарифов может увеличиться необходимость в субсидиях.

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Дарья Марчак отметила, что в данный момент в ведомстве производятся расчеты по необходимой сумме для выделения в бюджете на следующий год.

В то же время, замминистра подчеркнула, что правительство заботится о том, чтобы обеспечить финансирование субсидий в полном объеме, и подтвердила, что деньги для этого будут доступны.

"Но я не вижу никаких причин для переживаний. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться. Никаких ограничений не планируется вводить", – отметила Дарья Марчак.

Она также отметила, что механизм выплат субсидий остается без изменений. То есть все граждане, имеющие право на субсидию, не должны будут совершать никаких дополнительных действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семей, чтобы учесть повышение тарифов, и гарантирует, что семьи не будут платить больше коммунальных услуг.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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