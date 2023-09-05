Чи будуть введені нові обмеження для отримання субсидій на опалювальний сезон

В Україні не передбачається введення нових обмежень для отримання субсидій на оплату комунальних послуг. У бюджеті на 2024 рік буде виділено кошти, які дозволять громадянам отримувати допомогу на комунальні витрати.

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Про це заявила заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак під час виступу на "Українському Радіо". Вона підкреслила, що не передбачається встановлення жодних обмежень, які б унеможливлювали отримання субсидії громадянам, і наголосила на тому, що з підвищенням тарифів може збільшитися необхідність у субсидіях.

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Дар'я Марчак зазначила, що в даний момент у відомстві проводяться розрахунки щодо необхідної суми для виділення в бюджеті на наступний рік.

Водночас, заступниця міністра наголосила, що уряд дбає про те, щоб забезпечити фінансування субсидій в повному обсязі, і підтвердила, що гроші для цього будуть доступні.

"Але я не бачу жодних причин для переживань. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися. Жодних обмежень не планується запроваджувати", – зазначила Дар'я Марчак.

Вона також наголосила на тому, що механізм виплат субсидій залишається без змін. Тобто всі громадяни, які мають право на субсидію, не повинні будуть вчиняти жодних додаткових дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для сімей, щоб врахувати підвищення тарифів, і гарантує, що сім'ї не сплачуватимуть більше за комунальні послуги.

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