Київ втретє за добу був атакований дронами: є загиблі й пошкодження житлових будинків (фото, відео)

Російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

"Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години", – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За попередніми даними, ППО ліквідували понад 20 безпілотників росіян. Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок сталася пожежа на останніх двох поверхах. Одна людина загинула, трьох травмовано. У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському районі – на територію одного з підприємств.

У КМДА повідомили, що цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах міста. Мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі заявив, що у Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

Усі екстрені служби продовжують роботу на місцях.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня ворог здійснив чергову повітряну атаку по Україні. Київ уночі було обстріляно ракетами та дронами, а вдруге цього дня росіяни використали балістику.

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