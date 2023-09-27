Київстар вдвічі підвищить деякі тарифи з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року мобільний оператор Київстар внесе зміни до своїх тарифів на ряд послуг. Це рішення супроводжується подвоєнням вартості окремих послуг, призведе до підвищення цін на різні опції. Наприклад, деякі з цих послуг здорожчають з 400 до 800 гривень, а інші навіть більше.

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Компанія Київстар пояснює це підвищення тарифів впливом інфляції в Україні. Протягом останнього року вартість послуг не змінювалася, тоді як інфляція досягла 26,6%. Ураховуючи економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, компанія вирішила переглянути ціни на деякі тарифи для бізнес-клієнтів.

Однією з послуг, на яку впливають зміни, є підключення унікальних номерів на замовлення клієнта. Ця послуга дозволяє клієнтам мати індивідуальні номери з певним набором цифр або важливою для них датою. З 1 жовтня ці послуги також здорожчають. Наприклад, Прості та Срібні номери, які коштують 300 та 600 гривень відповідно, підвищаться до 400 та 800 гривень. Золоті та Платинові номери, які коштують 2000 та 3000 гривень, підвищаться до 4000 та 6000 гривень. Ексклюзивні комбінації цифр у номерах, які в даний час починаються з 15 000 гривень, також підвищать свою вартість.

Ще одною послугою, яка зазнає змін у ціні, є розсилка Viber-повідомлень. Цю послугу найчастіше використовують підприємці для реклами свого товару за допомогою SMS-повідомлень. Ціни на цю послугу визнаються індивідуальними і залежать від кількості відправлених повідомлень. Для отримання докладної інформації про нові ціни можна звернутися за номером 0800300000, де персональний менеджер надасть консультацію та розповість про вартість послуги в залежності від обраного обсягу.

Зміни в тарифах Київстару вступають в дію з 1 жовтня, і клієнти мають можливість переглянути і адаптувати свої тарифні плани заздалегідь, враховуючи ці зміни.

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