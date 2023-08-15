Класика на новий лад: рецепт томатної окрошки

Поєднання хрумких свіжих овочів, яєць і томатного соку, створюють освіжаючий та поживний суп за рецептом від Schuba..

Інгредієнти:

Картопля – 400 г

Яйця курячі – 4 шт.

Огірок – 2 шт.

Редиска – 200 г

Сік томатний – 1.5 л

Базилік, гілочка – 15 г

Зелень – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте картоплю та зваріть її у шкірці півгодини. Охолодіть, наріжте кубиками. Яйця зваріть круто, охолодіть, дрібно наріжте.

2. Огірки, редис, базилік і зелень помийте та поріжте кубиками.

3. Все змішайте, посоліть, поперчіть і залийте охолодженим томатним соком. Прикрасьте зеленню.

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